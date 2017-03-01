Путин поздравил сборную России с победой на Военных играх в Сочи

Президент РФ Владимир Путин 28 февраля поздравил сборную Вооруженных сил России с победой в общекомандном зачете на III зимних Всемирных военных играх, которые 27 февраля завершились в Сочи.

Текст поздравления главы государства размещен на сайте Кремля.

«Поздравляю вас с яркой, убедительной победой в общекомандном зачете на III зимних Всемирных военных играх. В упорной и бескомпромиссной борьбе вы продемонстрировали прекрасную физическую подготовку, мастерство, силу воли. Каждое ваше достижение, каждая медаль стали свидетельством огромного потенциала отечественного армейского спорта, значимым вкладом в укрепление международного авторитета Вооруженных сил России», — отметил Путин.

Он выразил благодарность тренерам, наставникам и всем, кто поддерживал военнослужащих на пути к победе.

«Уверен, что твердость характера, сплоченность, нацеленность на результат будут и впредь помогать вам добиваться успехов и в воинской службе, и в спорте», — добавил президент.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Всемирные военные игры проходили в Сочи с 22 по 27 февраля. В них приняли участие более 1 тыс. представителей военного спорта из 26 стран мира. Сборная России завоевала 42 медали.

Фоторепортаж с открытия Всемирных военных игр смотрите здесь.

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