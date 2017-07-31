Путин поздравил сборную России с победой на Сурдлимпийских играх

Россияне на Олимпиаде для спортсменов с нарушением слуха в Самсуне завоевали 199 наград и выиграли медальный зачет соревнований.

Президент РФ направил участникам Игр приветственную телеграмму.

«Все — и спортсмены, и тренерский состав, и специалисты — сработали на отлично, продемонстрировали командную сплоченность и победный настрой. Еще раз убедительно доказали, что наша сурдлимпийская сборная — сильнейшая на планете. Сегодняшняя торжественная встреча — дань огромного уважения вашему мужеству, упорному труду и силе духа», — отметил Путин.

Он поздравил спортсменов с завершением соревнований и пожелал им удачи, сообщает пресс-служба Кремля.

Российские спортсмены на XXIII Сурдлимпийских летних играх завоевали 85 золотых, 53 серебряных и 61 бронзовую медаль, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Краснодарский край на Сурдлимпийских играх представляли 12 спортсменов. По итогам соревнований они завоевали 18 медалей.

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