Путин поздравил Шавката Мирзиёева с переизбранием

Российский лидер Владимир Путин поздравил лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева с победой на президентских выборах, прошедших в республике. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Мы высоко ценим Ваш принципиальный подход к укреплению всестороннего стратегического партнерства и союзнических отношений между Россией и Узбекистаном. Уверен, что совместные усилия обеспечат последовательное развитие взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах двусторонних отношений, координацию в региональных и международных вопросах”, – говорится в телеграмме Президента.