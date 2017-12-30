Путин поздравил Трампа с Рождеством и наступающим Новым годом

Президент России 30 декабря направил поздравительную телеграмму в адрес главы США.

В поздравлении на имя Дональда Трампа отмечается, что в нынешней непростой международной обстановке выстраивание конструктивного российско-американского диалога особенно востребовано для укрепления стратегической стабильности в мире и нахождения оптимальных ответов на глобальные вызовы и угрозы. Владимир Путин подчеркнул важность того, чтобы основой для развития отношений между США и РФ стали принципы равноправия и взаимного уважения.

«Это позволило бы продвинуться в построении прагматичного сотрудничества, ориентированного на долгосрочную перспективу», — уточнил российский лидер.

Путин также направил поздравления другим главам государств и правительств. Президент РФ поздравил с наступающим Новым годом ряд глав международных организаций, в частности генсекретаря ООН Антониу Гутерреша, президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха, почетного члена МОК Жан-Клода Килли.

Глава российского государства направил поздравление президенту Международной федерации футбольных ассоциаций Джанни Инфантино. Он поблагодарил главу ФИФА за содействие в успешном проведении Кубка конфедераций.

Президент России поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом ряд бывших глав иностранных государств и правительств, а также политических деятелей. Среди них Алмазбек Атамбаев, Сильвио Берлускони, Романо Проди, Джордж Буш-старший, Джордж Буш-младший, король Хуан Карлос I, Николя Саркози, Франсуа Фийон, Герхард Шредер, Тарья Халонен, сообщает пресс-служба администрации президента РФ.

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