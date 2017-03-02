Путин поздравил экс-президента СССР Горбачева с 86-летием

Президент России Владимир Путин 2 марта поздравил бывшего главу СССР Михаила Горбачева с 86-летием.

Он направил телеграмму в адрес экс-президента СССР.

«Примите поздравления с днем рождения. На протяжении многих лет вы заняты значимой общественной, исследовательской деятельностью, участвуете в экспертных дискуссиях о путях развития мирового сообщества, укрепления международного сотрудничества. В этой серьезной работе в полной мере востребованы ваши знания и богатый профессиональный, жизненный опыт», — указано в сообщении.

Путин пожелал ему здоровья и всего самого доброго.

Сейчас Горбачев занимает пост президента Международного общественного фонда социально-экономических и политологических исследований, сообщает пресс-служба администрации президента РФ.

Источник