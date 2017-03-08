Путин поздравил женщин с 8 Марта и назвал их источником жизни

Президент России Владимир Путин 8 марта поздравил российских женщин с Международным женским днем и пожелал им здоровья, успехов, радости и счастья.

«Дорогие женщины России! Мамы, бабушки, дочери, жены, подруги, наши близкие и самые любимые! Примите мои сердечные поздравления с Международным женским днем. Вы наполняете этот мир своей красотой и жизненной энергией, согреваете его нежностью и душевной щедростью, создаете атмосферу уюта, радушия и гармонии», — сказал президент.

Он отметил, что у женских забот о семье, детях и внуках не бывает выходных, и даже в этот праздничный день женщины все равно находятся в делах и хлопотах, не дают себе поблажек и все успевают. А мужчины часто задаются вопрос, как женщинам это удается.

«Но главное – мы любим и ценим вас. Недаром мужчины веками посвящали женщинам музыку и стихи», — добавил Путин.

Президент назвал образными и точными слова, написанные поэтом Серебряного века Константином Бальмонтом, и процитировал несколько строк:

Женщина с нами, когда мы рождаемся,

Женщина с нами в последний наш час.

Женщина — знамя, когда мы сражаемся,

Женщина — радость раскрывшихся глаз.

«В женщине мы ищем и всегда находим все: и вдохновение, и утешение. Женщина – источник нашей собственной жизни и ее продолжение в детях», — подчеркнул президент.

Он заверил, что мужчины всегда будут помнить о том, что женщинам важна их поддержка. «Будем делать все, чтобы наши любимые были окружены вниманием и заботой, чтобы они чаще улыбались», — пообещал президент.

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