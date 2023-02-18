Путин позвонил Мирзиёеву

16 15 февраля Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в ходе которого были обсуждены актуальные вопросы укрепления отношений стратегического партнерства.

Главы государств пообщались особое внимание вопросам увеличения взаимного товарооборота, углубления производственной кооперации ведущих предприятий, реализации инвестиционных проектов в приоритетных отраслях в рамках Совместного проектного офиса.

В этом смысле «Иннопром. Подчеркнута важность проведения международной выставки «Центральная Азия» и узбекско-российского регионального форума, посмотрели.