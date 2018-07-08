Путин позвонил после матча и поздравил с хорошей игрой — Черчесов

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции рассказал о поддержке команды со стороны президента страны.

«Вы удивитесь, но мне кажется, что ни одна страна, которая играла на чемпионате мира, в свою сборную не верила. Критика — это вещь… Самое главное, что мы сами в себя верили. И только своей работой мы заставили в себя поверить. Причем не просто поверить, а влюбиться. Сейчас вся страна знает, что такое сборная России по футболу. Поддержка никогда не бывает слишком большой, поэтому приходилось периодически заводить публику. Надеюсь, Валерий Гергиевич на меня не обиделся. Может быть, я делал не те движения, но старался поднять народ на ноги», — сказал Черчесов.

Он добавил, что после матча в раздевалку зашел премьер-министр Дмитрий Медведев, поблагодарил за игру.

«Владимир Путин звонил днем, сейчас тоже позвонил, поздравил с хорошей игрой. Понятно, что мы все расстроены. Президент пожелал, чтобы мы держали голову выше и делали следующие шаги вперед», — цитирует Черчесова «Чемпионат».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная Хорватии в Сочи победила команду России и вышла в полуфинал ЧМ.

Фоторепортаж с матча смотрите здесь.

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