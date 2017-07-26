Путин предложил использовать сочинский «Сириус» для проведения WorldSkills

Директор направления «Молодые профессионалы» АСИ Дмитрий Песков сообщил президенту, что на участие в чемпионате подают заявки многие страны. Однако всех зарегистрировать не получается из-за отсутствия большого выставочного комплекса.

Об этом он рассказал президенту РФ Владимиру Путину на заседании Наблюдательного совета Агентства стратегический инициатив. По словам Пескова, на участие в чемпионате WorldSkills подали заявки 40 стран. Но АСИ смогло зарегистрировать команды только 21 страны.

«Не смогли 19 стран позвать, потому что у нас не нашлось выставочного комплекса, который был бы способен их разместить», — уточнил директор направления.

Президент предложил использовать в качестве площадки образовательный центр «Сириус» в Сочи.

«Попросили бы «Сириус»! Вы знаете, какова площадь помещения, где располагался медиацентр Олимпиады? Четыре Красных площади», — сказал Путин.

Песков сказал, что организация с удовольствием бы использовала медиацентр в этом качестве, если бы глава государства помог с получением доступа к этой площадке, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Всероссийский образовательный центр для одаренных детей «Сириус» создали по инициативе президента РФ в 2014 году.

Специальный репортад WorldSkills Russia смотрите здесь.

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