Путин предложил платить за рождение первенца 10,5 тыс. рублей ежемесячно

Финансовые расходы на реализацию этой меры за три года составят 144,5 млрд рублей.

«Мы обсуждали различные меры достаточно долго, пришло время эти предлагаемые меры объявить. Для поддержки рождаемости предлагаю уже с 1 января 2018 года начать реализацию целого ряда новых мер поддержки российских семей, в частности установить ежемесячную денежную выплату, которая будет предоставляться при рождении первого ребенка и выплачиваться до достижения им полутора лет», — заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы.

Сумма выплат будет исчисляться из размера прожиточного минимума ребенка, установленного на региональном уровне за второй квартал года, предшествующего году обращения за такой выплатой. В среднем она составит в 2018 году в зависимости от региона 10 тыс. 523 рубля, в 2019 году — 10 тыс. 836 рублей, в 2020 году — 11 тыс. 143 рубля.

По словам российского лидера, такая выплата будет предоставляться семьям со среднедушевым доходом не выше полуторакратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в регионе за второй квартал года, предшествующего году обращения за такой выплатой, сообщает ТАСС.

Вернуться на ленту

Источник