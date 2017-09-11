Путин предложил приравнять МРОТ к прожиточному минимуму с 2019 года

Президент России предложил с 1 января 2018 года повысить МРОТ до 85% от прожиточного минимума.

«Предлагаю как минимум с 1 января 2018 года повысить МРОТ с нынешних 71-72% от прожиточного минимума трудоспособного населения до 85%. И не позднее, а если правительство посчитает возможным, и раньше, 1 января 2019 года приравнять МРОТ к прожиточному минимуму. Я прошу правительство внести соответствующие предложения в Государственную Думу вместе с проектом федерального бюджета на ближайшую трехлетку», — сказал Владимир Путин.

Он отметил необходимость решить принципиальную задачу — довести минимальный размер оплаты труда до уровня не ниже прожиточного минимума. Президент добавил, что увеличить МРОТ очень важно и необходимо сделать это и сделать как можно быстрее в соответствии с возможностями бюджета, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Баталина 17 мая 2016 года сообщила о планах приравнять минимальный размер оплаты труда к прожиточному минимуму. Глава Минтруда Максим Топилин 21 февраля отметил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) можно установить для каждого из регионов РФ отдельно, а не общий для всей страны. Позже он сообщил, что минимальная зарплата в РФ должна вырасти до 11 тыс. рублей.

Президент РФ Владимир Путин 12 мая заявил, что кабинет министров России обсуждает возможность повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) не поэтапно, а сразу до уровня прожиточного минимума. В Правительство РФ в мае внесли законопроект о повышении минимального размера оплаты труда до величины прожиточного минимума.

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