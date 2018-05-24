Путин предложил рассмотреть вопрос об увеличении состава противопожарной службы

Об этом он сообщил на встрече с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым, который подготовил для главы государства доклад о проблемах, с которыми сталкивается бизнес, в том числе в части противопожарной безопасности.

«Нам нужно будет, безусловно, уделить дополнительное внимание противопожарной службе, и вполне обоснованным было бы сейчас подумать об увеличении численного состава, во всяком случае, доводить до нормативов, которые были предложены ранее, и техническими средствами их нужно перевооружать. Это комплексная задача», — сказал президент.

Бизнес-омбудсмен выступил с предложением ввести механизм обязательной противопожарной декларации для опасных объектов. Глава государства согласился с этой идеей, отметив, что «трагедии последнего времени показали, что здесь еще очень много нужно сделать, чтобы навести порядок».

Титов отметил, что в сфере пожарной безопасности «ситуация тяжелая, и здесь ответственность лежит на многих предпринимателях, но нельзя снимать и ответственности и с контролирующих органов». По его мнению, существенным вкладом в улучшение ситуации стал бы переход опасных объектов на обязательную декларацию противопожарной безопасности, которая содержала бы исчерпывающие требования и обязательства предпринимателя их соблюдать.

«Те требования пожарной безопасности, которые предъявляются к тем или иным объектам, не до конца понятны, не имеют исчерпывающего характера, то есть они могут увеличиваться, изменяться. Кроме того, требования может предъявлять не одна контролирующая организация, а сразу несколько. Поэтому мы хотели бы предложить перейти к форме, которая раньше была добровольной, но сегодня для самых опасных объектов, где самое большое скопление людей, перейти на обязательную декларацию противопожарной безопасности, где будут исчерпывающие требования, которые предъявляются к объекту, с обязательством предпринимателя соблюдать все эти требования, но не будет никаких новых требований», — цитирует Бориса Титова РИА «Новости».

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