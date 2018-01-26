Путин предложил разработать проект гражданского сверхзвукового самолета

Президент РФ заявил об этом после того, как понаблюдал за полетом нового стратегического ракетоносца Ту-160 «Петр Дейнекин».

Испытания воздушного судна проходили на территории Казанского авиационного завода имени Горбунова.

«Ту-144 почему сошел с производства — билет должен был соответствовать какому-то среднему заработку в стране. А сейчас ситуация другая. Сейчас появились крупные компании, которые могли бы использовать этот самолет», — сказал Владимир Путин.

Глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь пояснил, что его предприятие уже имеет проект такого сверхзвукового гражданского лайнера. По его словам, при создании гражданского самолета возможно применение наработок и технологий, которые используют в Ту-160, сообщает РИА «Новости».

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