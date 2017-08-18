Путин предложил создать в крымском Херсонесе «русскую Мекку»

Президент РФ отметил, что после крещения там князя Владимира началось укрепление централизованного российского государства.

«Здесь нужно создавать русскую, российскую Мекку. Дело не в том, что здесь князь Владимир крестился, а в том, что после этого началось укрепление централизованного российского государства», — заявил президент на встрече с учеными в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».

Он добавил, что на базе единого рынка, общего языка, общей веры и власти князя было создано «единое национальное Русское государство и, по сути, русская нация».

«Можно подумать о том, как организовывать молодежные туры [в Севастополь], эту работу по линии туризма. Но чтобы это было привлекательно, город нужно восстанавливать, коммунальную инфраструктуру, внешний вид, исторический центр», — отметил Путин.

Перед началом встречи глава государства предложил собравшимся обсудить аспекты духовной составляющей программы развития Крыма и Севастополя, сообщает ТАСС.

Вернуться на ленту

Источник