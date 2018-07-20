Путин предложил учредить памятную медаль ЧМ-2018

Президент РФ Владимир Путин предложил поощрить ею тех, кто внес вклад в организацию и проведение турнира.

«Считаю целесообразным учредить памятную медаль чемпионата мира в России и обязательно поощрить тех, кто внес значимый вклад в реализацию этого масштабного проекта», — сказал Владимир Путин на совместном заседании Совета при президенте по развитию физкультуры и спорта и Набсовета оргкомитета «Россия-2018».

Глава государства отметил, что прошедший чемпионат мира для России стал самым масштабным международным спортивным событием и готовился восемь лет, потребовал серьезных вложений и усилий сотен тысяч людей.

«Как обещали, мы организовали его на максимально высоком уровне. Успех турнира теперь объективный, признанный факт. Я поздравляю всех, кто был причастен к его подготовке и проведению», — подчеркнул глава государства.

Президент также поблагодарил всех рабочих, инженеров, волонтеров, сотрудников городских пресс-центров и сферы гостеприимства.

Слова благодарности он также адресовал тем, кто обеспечивал безопасность арен, транспорта, улиц и фан-зон. Владимир Путин также отметил вклад регионов, где прошли игры, поблагодарив их губернаторов.

«Россия подарила миру незабываемый праздник, он уже вошел в историю футбола, как один из самых ярких, непредсказуемых со спортивной точки зрения, но и результативных турниров ФИФА, и навсегда запомнится своей уникальной атмосферой доброжелательности и единства, примерами неравнодушия и взаимопомощи», — цитирует Владимира Путина ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России проходил на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. В турнире приняли участие 32 сборные. В общей сложности в рамках мундиаля было сыграно 64 матча.

Победу в финальном матче турнира одержала сборная Франции. Сборная России дошла до четвертьфинала, где в серии послематчевых пенальти уступила команде Хорватии.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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