Путин предложил восстановить название ГРУ для военной разведки

Об этом президент РФ сказал 2 ноября, поздравляя сотрудников и ветеранов службы с наступающим 100-летием образования военной разведки.

«Непонятно, куда исчезло слово «разведывательное» — Главное разведывательное управление, надо бы восстановить», — заявил Путин.

По мнению главы государства, разведка — неотъемлемая часть воинского дела и ратной науки, так было всегда и везде на протяжении веков.

«Уверен в вашем профессионализме, в личной смелости и решительности, в том, что каждый из вас сделает все для России и нашего народа», — подчеркнул Путин.

Президент отметил, что как Верховный главнокомандующий высоко ценит информацию и аналитические материалы и доклады, которые готовятся для руководства страны в Главном управлении Генштаба.

Главное управление Генерального штаба было образовано в 2010 году, после переименования Главного разведывательного управления Генштаба. Глава ведомства — генерал-полковник Игорь Коробов, сообщает РИА «Новости».

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