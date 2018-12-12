Путин предложил ввести выплаты ветеранам войны перед Днем Победы

12 декабря в 15:58
Об этом президент России Владимир Путин заявил 12 декабря на заседании оргкомитета «Победа».
«На федеральном уровне предлагается рассмотреть возможность ежегодно в преддверии Дня Победы оказывать единовременную материальную помощь участникам Великой Отечественной войны. Напомню, ранее такая поддержка оказывалась лишь к юбилейным датам», — сказал глава государства.
Президент призвал подходить к подготовке мероприятий на День Победы ответственно, творчески и искренне. Он назвал недопустимым, чтобы к акциям, связанным с Великой Отечественной, подходили формально и делали все «под отчет».
«Святые для людей символы следует оградить от формализма и пошлости», — добавил Путин.
Глава государства назвал важным, чтобы о победителях в той войне помнили правнуки, чтобы эта память оставалась чистой и объединяла общество. В юбилейный год, подчеркнул Путин, обращенные к детям и молодежи события должны просветить и вовлечь в «изучение, сохранение истории своей семьи, Родины в целом». Сделать это можно, если искать неизвестных героев в архивах и рассказывать о них и их подвигах, в том числе при помощи соцсетей и фильмов, сообщает телеканал «360».
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