Путин прибыл в Париж на торжества в честь 100-летия со дня окончания Первой мировой войны

Президент России Владимир Путин 11 ноября принимает участие в мероприятиях по приглашению французского лидера Эмманюэля Макрона.

Международная церемония в ознаменование 100-й годовщины со дня завершения Первой мировой войны началась в Париже. Торжества проходят на Елисейских полях у подножия Триумфальной арки. Праздничные мероприятия стартовали в 11:00 по парижскому времени (13:00 по московскому), то есть в минуты, когда в 1918 году во Франции и других странах прозвучал сигнал о перемирии.

По приглашению главы французского государства в торжествах принимают участие президент США Дональд Трамп, лидеры других стран — участниц Первой мировой, руководители международных организаций.

Под сводами Триумфальной арки состоится символическое зажжение Вечного огня на могиле Неизвестного солдата. К участникам торжеств на площади Шарля де Голля обратится Эмманюэль Макрон. По завершении церемонии французский президент даст официальный завтрак в своей резиденции в честь зарубежных гостей, сообщает ТАСС.

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