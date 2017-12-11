Путин прибыл в Сирию и приказал начать вывод войск

На российской авиабазе Хмеймим президента встретили глава страны Башар Асад, министр обороны России Сергей Шойгу и командующий российской группировки Сергей Суровикин.

Верховный главнокомандующий ВС РФ, президент Владимир Путин приказал начать вывод российской военной группировки из Сирии в пункты постоянной дислокации на территории РФ. По его словам, решение о возвращении в Россию коснется значительной части военной группировки.

«За два с небольшим года Вооруженные силы России вместе с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов. В этой связи мной принято решение: значительная часть российского воинского контингента, находящаяся в Сирийской Арабской Республике, возвращается домой, в Россию», — заявил Путин.

Президент выразил благодарность военнослужащим РФ, выполнявшим боевые задачи в Сирии. Российский лидер заявил, что по террористам в Сирии будет нанесен беспрецедентный удар, если они вновь поднимут голову, сообщает «Интерфакс».

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