Путин пригласит президента Египта в ресторан в Сочи

Визит Абделя Фаттаха ас-Сиси в Россию начнется 16 октября.

Президент России Владимир Путин 16 октября вечером прибудет в Сочи, где начнутся его переговоры с главой Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Лидеры проведут неформальный ужин.

«У них будет неформальный ужин в одном из сочинских ресторанов, что даст возможность спокойно с глазу на глаз обсудить самые важные темы и двусторонних отношений, и международной и региональной проблематики», — сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Официальная часть визита главы Египта состоится 17 октября, сообщает ТАСС.

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