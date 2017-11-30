Путин примет участие в финальной жеребьевке ЧМ по футболу

Перед жеребьевкой президент России встретится со звездами мирового футбола, приехавшими в Москву для участия в мероприятии.

Среди участников встречи — Никита Симонян, Диего Марадона, Кафу, Фабио Каннаваро и другие прославленные футболисты.

Владимир Путин примет участие в финальной жеребьевке чемпионата мира по футболу.

«На мероприятие в Кремлевский дворец приглашены более 1,3 тыс. гостей, включая 30 из 32 главных тренеров команд-участниц чемпионата мира. По итогам жеребьевки станут известны составы каждой группы и календарь игр (первые 48 матчей)», — сообщает пресс-служба Кремля.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мероприятие пройдет 1 декабря в Государственном Кремлевском дворце. Ведущими жеребьевки станут бывший английский футболист Гари Линекер и российская журналистка Мария Командная. На церемонии ЧМ-2018 выступят певицы Алсу и Лариса Долина.

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