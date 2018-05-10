Путин примет участие в открытии Крымского моста

Точную дату объявят позже. Об этом заявил и. о. пресс-секретаря президента Дмитрий Песков.

«Представить себе, что открытие этого колоссального строительного объекта произойдет без президента, наверное, было бы сложно», — заявил Песков.

Он отметил, что открытие автомобильного движения по мосту произойдет в ближайшее время, однако не стал анонсировать точную дату, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», заказчик строительства Крымского моста ФКУ Упрдор «Тамань» Росавтодора принял у строителей автодорожную часть моста. Также строители полностью завершили укладку асфальта.

Власти Крыма опубликовали схему движения в районе моста.

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