Путин примет участие в открытии Крымского моста

Точную дату объявят позже. Об этом заявил и. о. пресс-секретаря президента Дмитрий Песков.
«Представить себе, что открытие этого колоссального строительного объекта произойдет без президента, наверное, было бы сложно», — заявил Песков.
Он отметил, что открытие автомобильного движения по мосту произойдет в ближайшее время, однако не стал анонсировать точную дату, сообщает ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», заказчик строительства Крымского моста ФКУ Упрдор «Тамань» Росавтодора принял у строителей автодорожную часть моста. Также строители полностью завершили укладку асфальта.
Власти Крыма опубликовали схему движения в районе моста.
Все новости по теме:
Строительство Керченского моста
Главные новости читайте в нашем канале в Telegram
Вернуться на ленту