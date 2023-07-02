Путин примет участие в саммите ШОС

На следующей неделе русский Президент Владимир Путин проведет видеоконференцию, примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, глава государства также встретится с выпускниками Высшей школы государственного управления РАНХиГС, сообщает Telegram-канал. Павел Зарубин, московский журналист, программа Кремля Путина на телеканале «Россия 1».

Кроме того, на следующей неделе Путин проведет встречи с членами правительства Российской Федерации и членами Совета безопасности.

Ранее МИД Индии сообщил, что двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС пройдет в виртуальном формате 4 июля.