Путин принял участие в едином дне голосования

Президент России проголосовал на муниципальных выборах в Москве на участке номер 2151, который расположен в здании Российской академии наук.

Общаясь с журналистами после голосования, Владимир Путин отказался сообщить, за кого отдал свой голос, «это же секретная информация». Он рассказал, что изучил биографии кандидатов прежде, чем прийти на участок.

Ко времени приезда Путина в здании РАН уже отдали свои голоса первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков и председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев, пишут «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае 10 сентября проходят выборы нового состава Законодательного собрания (ЗСК) на следующие пять лет. Отдать свой голос можно с 8:00 до 20:00. Количество мест в ЗСК сократится. В новый состав войдут 70 депутатов, а не 100, как раньше. На места в кубанском парламенте претендуют представители «Единой России», «Коммунистов России», «Справедливой России», КПРФ и ЛДПР.

На территории Кубани работают 2 тыс. 779 избирательных участков, из которых 29 находятся в местах временного пребывания избирателей.

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