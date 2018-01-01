Путин принял участие в юбилейном выпуске программы «Время», которой 1 января исполнилось 50 лет

Праздничный выпуск ведет журналист Кирилл Клейменов.

«Это не только праздник вашего коллектива. Это праздник всей страны. За эти 50 лет программа «Время» стала лидером информационных программ», — отметил глава государства.

Владимир Путин рассказал, что в его семья, несмотря на скромный достаток, могла позволить себе покупку телевизора. При этом президент отметил, что вся семья редко вместе смотрела телевизор. На вопрос, какая новость 50-летней давности его «зацепила», президент вспомнил «появление в нашем небе… сверхзвукового гражданского самолета Ту-144».

Также Путин отметил, что вместе с семьей они смотрели знаменитую хоккейную серию 1972 года Россия — Канада.

Президент рассказал, что хотел бы услышать в новостях об успехе своего дела.

«Но мне бы очень хотелось услышать в новостях и не в новостях, а в аналитике, что мы приложили максимум усилий для достижения целей, которые перед собой ставили», — заявил глава государства в эфире юбилейной программы «Время». «Вот это было бы очень важным… И я бы очень много отдал за то, чтобы так оно и было», — признался он.

«Я реалист, я понимаю, что вряд ли когда-то прозвучит, что мы с блеском выполнили абсолютно все задачи, которые перед собой ставили, решили все», — констатировал президент России.

Первый выпуск программы «Время» вышел на экраны 1 января 1968 года. Долгое время она считалась эталон новостной журналистики. Через нее прошли многие известные советские и российские журналисты, пишут «Известия».

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