Путин пришел на концерт в честь открытия ЧМ-2018

Президент РФ Владимир Путин 13 июня пришел на Красную площадь, где проходит концерт по случаю чемпионата мира по футболу.

Для гостей выступят симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, артисты мировой оперной сцены Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков, Аида Гарифуллина и Альбина Шагимуратова, специальные гости — испанский певец Пласидо Доминго и его коллега из Перу Хуан Диего Флорес.

Инициатор и художественный руководитель концерта, а также его ведущий и участник — пианист Денис Мацуев. Его соведущей выступает российская топ-модель, основатель фонда «Обнаженные сердца» Наталья Водянова.

В постановке концерта задействован художественный руководитель московского музыкального театра «Геликон-опера», режиссер Дмитрий Бертман, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

Сборная России по футболу 14 июня откроет ЧМ-2018 матчем с Саудовской Аравией.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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