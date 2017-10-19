Путин признал, что ЕГЭ ограничивает творчество

Об этом президент РФ сообщил, отвечая на вопросы в рамках заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

«Все-таки образование не должно быть конвейером. Это не просто конвейер знаний, не просто начетничество. Всегда в образовании должен присутствовать элемент творчества. Конечно, ЕГЭ ограничивает это творчество. Это понятно. Но нужно придавать этот элемент, совмещая с глубокой специализацией», — сказал Владимир Путин.

Глава государства отметил, что существуют современные методики обучения, одна из которых заключается в том, что нельзя «глубоко забираться в каждый предмет».

«Нужно дать общий обзор и потом выбирать самое важное, самое нужное, самое перспективное для конкретного молодого человека, для конкретного ребенка, который проявляет интерес и способности к определенному виду деятельности, к определенному знанию. По такому пути надо идти», — цитирует Путина ТАСС.

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