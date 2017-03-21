Путин призвал бороться с хамством в российских медучреждениях

Президент России Владимир Путин 21 марта призвал уделять больше внимания борьбе с хамством в больницах и поликлиниках.

«Люди справедливо и обоснованно говорят о нехватке врачей, особенно в небольших городах и населенных пунктах. Сложно записаться к нужному специалисту, быстро пройти обследование. В регистратурах часто встречается хамство», — сказал он на заседании президентского Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Глава государства подчеркнул, что нужно обеспечить поликлиники не только Интернетом, но и добиться того, чтобы граждане проходили обследование без нервов и очередей.

Путин отметил, что врачей нужно избавить от ненужной бумажной работы, чтобы они могли больше внимания уделять пациентам, сообщает «Интерфакс».

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