Путин призвал к укреплению местного самоуправления

Президент России поздравил глав и депутатов муниципальных образований, работников органов местного самоуправления с Днем местного самоуправления.

«В современной России на муниципалитеты возложена большая ответственность за социальное и экономическое развитие городов и поселков, совершенствование инфраструктуры, благоустройство территорий. Именно к представителям местной власти, народным избранникам люди обращаются со своими самыми насущными проблемами и заботами», — отметил Владимир Путин.

Он призвал к укреплению местного самоуправления.

«Наша общая задача — укреплять местное самоуправление, расширять его ресурсные возможности. И конечно, важно всячески поддерживать значимые общественные инициативы, вовлекать жителей в реализацию муниципальных проектов и программ. Такое участие служит развитию гражданского общества, институтов прямой демократии», — говорится в телеграмме.

Путин отметил, что в России институт местного самоуправления имеет давние традиции, берущие начало с подписания 21 апреля 1785 года императрицей Екатериной II так называемой Жалованной грамоты городам, сообщает пресс-служба Кремля.

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