Путин призвал максимально обеспечить безопасность на ЧМ по футболу — 2018

Об этом президент Владимир Путин заявил 28 февраля на выступлении коллегии МВД.

По словам Путина, чемпионат мира нужно провести на самом высоком уровне, прежде всего обеспечить максимальную безопасность спортсменов и болельщиков. Он добавил, что уже накоплен огромный позитивный опыт.

«Не сомневаюсь, что и на чемпионате в любой возникшей ситуации вы будете действовать корректно, в строгом соответствии с законом. От вашей четкой грамотной работы напрямую зависит то, как пройдет это мероприятие, и имидж нашей страны», — цитирует Владимира Путина «Р-Спорт».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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