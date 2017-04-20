Путин призвал расширить доступ к архивам через Интернет

Президент РФ Владимир Путин 20 апреля заявил, что необходимо публиковать информацию из исторических архивов на ресурсах, ориентированных на молодых людей.

Об этом он рассказал на заседании российского организационного комитета «Победа».

«Считаю принципиально важным обеспечивать широкую доступность к архивным материалам, обеспечивать их публикацию, возможность обратиться к первоисточникам документов — это эффективные и действенные средства против домыслов и мифов», — сказал глава государства.

По его словам, для размещения информации из архивов необходимо создавать современные, качественные интернет-ресурсы с интерактивными возможностями и удобным поиском.

Путин добавил, что ориентироваться нужно на молодежь, которая активно использует социальные сети, сообщает «Интерфакс».

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