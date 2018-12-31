Путин призвал россиян в Новый год вспомнить о трагедии в Магнитогорске» /> .overlay_banner {display:none; position:fixed; z-index:1002; opacity:0.5; filter:alpha(opacity=50); top:0; right:0; left:0; bottom:0; background:#000; } .popup_banner {display:none; position:fixed; /*border:3px solid #999; background:#fff;*/ height:100%; width: 100%; z-index:1003; /*border-radius:10px; padding:30px; padding-left: 0px;*/ top: 0%;} .close_banner {display:block; width:132px; text-align:center; cursor:pointer; height:28px; line-height:24px; background:#fff; /*color:red; border:3px solid red;*/ position:absolute; top:12px; right:10px; text-decoration:none; border-radius:3px; font-size:20px; } .time_banner {display:none; width:202px; text-align:center; cursor:pointer; height:28px; line-height:24px; background:#fff; /*color:red; border:3px solid red;*/ position:absolute; top:12px; left:10px; text-decoration:none; border-radius:3px; font-size:20px; } .open_popup_banner {text-decoration:underline; color:#00aeef; cursor:pointer; } .open_popup_banner:hover {text-decoration:none; } Новости Телеканал Видео Кубанотека Тесты Фото Прямой эфир Toggle navigation Новости Телеканал Видео Фото Тесты ТОП+ Ключевые темы: Новый год — 2019 Разгул стихии в Туапсе и Сочи Марафон «Край Добра» Дело за малым (function(w, d, n, s, t) { w[n] = w[n] || []; w[n].push(function() { Ya.Context.AdvManager.render({ blockId: «R-A-327716-1», renderTo: «yandex_rtb_R-A-327716-1», async: true }); }); t = d.getElementsByTagName(«script»)[0]; s = d.createElement(«script»); s.type = «text/javascript»; s.src = «//an.yandex.ru/system/context.js»; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(this, this.document, «yandexContextAsyncCallbacks»); Путин призвал россиян в Новый год вспомнить о трагедии в Магнитогорске

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Об этом сообщил 31 декабря пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В связи со взрывом бытового газа в Челябинской области президент России Владимир Путин провел на месте происшествия совещание в оперативном штабе.

«В начале своего выступления президент сказал, что несмотря на эту трагедию, Новый год уже шагает по нашей стране, начиная с Дальнего Востока. Конечно, все празднуют любимый праздник. Скоро праздник придет в европейскую часть страны, но в характере нашего народа всегда есть сострадание к тем, кто потерял свою жизнь или пострадал в результате трагедий, и поэтому президент попросил всех за новогодним столом помянуть всех тех, кто погиб в Магнитогорске и хранить память о них», — цитирует Пескова РИА «Новости».

В Сети появилось новогоднее обращение президента к жителям страны. В нем глава государства пожелал россиянам быть командой и открыть друг другу сердца.

Новогоднее телеобращение президента России Владимира Путина первыми услышали жители Камчатки.

«Искренне желаю вам радости и благополучия, а нашей родине, нашей любимой России — успехов и процветания. Поздравляю вам с праздником, с новым 2019 годом!» — цитирует президента ИА «Кам 24».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», около 4:00 в Магнитогорске в десятиэтажном жилом доме взорвался бытовой газ, в результате обрушился один из подъездов. Известно о четырех погибших, судьба 35 жильцов до сих пор неизвестна, из них семеро детей.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске.

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