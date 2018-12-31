Об этом сообщил 31 декабря пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В связи со взрывом бытового газа в Челябинской области президент России Владимир Путин провел на месте происшествия совещание в оперативном штабе.

«В начале своего выступления президент сказал, что несмотря на эту трагедию, Новый год уже шагает по нашей стране, начиная с Дальнего Востока. Конечно, все празднуют любимый праздник. Скоро праздник придет в европейскую часть страны, но в характере нашего народа всегда есть сострадание к тем, кто потерял свою жизнь или пострадал в результате трагедий, и поэтому президент попросил всех за новогодним столом помянуть всех тех, кто погиб в Магнитогорске и хранить память о них», — цитирует Пескова РИА «Новости».

В Сети появилось новогоднее обращение президента к жителям страны. В нем глава государства пожелал россиянам быть командой и открыть друг другу сердца.

Новогоднее телеобращение президента России Владимира Путина первыми услышали жители Камчатки.

«Искренне желаю вам радости и благополучия, а нашей родине, нашей любимой России — успехов и процветания. Поздравляю вам с праздником, с новым 2019 годом!» — цитирует президента ИА «Кам 24».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», около 4:00 в Магнитогорске в десятиэтажном жилом доме взорвался бытовой газ, в результате обрушился один из подъездов. Известно о четырех погибших, судьба 35 жильцов до сих пор неизвестна, из них семеро детей.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске.

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