Путин призвал страны БРИКС расширить расчеты в национальных валютах

Россия выступает за повышение роли стран БРИКС в международной валютно-финансовой системе и расширение использования национальных валют. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время онлайн-выступления на саммите БРИКС.

По его словам, Россия привержена реализации стратегии экономического партнёрства БРИКС и развитию новых долгосрочных направлений сотрудничества. роль наших стран в международной валютно-финансовой системе, развитие межбанковского сотрудничества, расширение использования национальных валют, углубление сотрудничества в борьбе с налогами, таможней и монополией”, – сказал Путин.

Напомним, ранее сообщалось, что Путин заявил, что отказ от доллара (дедолларизация) в регионе БРИКС становится необратимым процессом.

22-24 августа в ЮАР проходит саммит БРИКС. проходил в Йоханнесбурге. Туда побывали лидеры Китая, Индии и Бразилии. От России в мероприятии участвует министр иностранных дел Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвует в саммите онлайн.