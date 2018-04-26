Путин призвал строить в России дополнительные студенческие общежития

Президент Владимир Путин предложил реализовать дополнительную программу по строительству общежитий.

«Чтобы у талантливых мотивированных молодых людей независимо от их места жительства, доходов родителей, были возможности для получения высшего образования, предлагаю реализовать в стране дополнительную программу строительства студенческих общежитий. Мы должны будем это обязательно сделать», — сказал Путин, выступая на пленарном заседании съезда Российского Союза ректоров.

По словам президента, это должны быть современные и комфортные студенческие кампусы. Путин добавил, что детальной проработкой и поиском источников финансирования должно заняться правительство.

«Новому правительству совместно с регионами, вузами необходимо глубоко и детально проработать все аспекты такой программы. Конечно, опять это в деньги упирается, но для этого деньги нужно будет найти. И новое правительство должно будет это сделать», — цитирует Путина РИА «Новости».

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