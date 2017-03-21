Путин: продолжительность жизни в России к 2025 году составит 76 лет

Президент России Владимир Путин 21 марта заявил, что продолжительность жизни в стране к 2025 году составит 76 лет.

Об этом он сообщил на заседании совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

«Есть все возможности для того, чтобы к 2025 году увеличить продолжительность жизни в России до 76 лет, значительно снизить смертность в трудоспособном возрасте», — сказал президент.

Однако, по его словам, смертность лиц трудоспособного возраста возросла в 2015 году.

«Ничего критического здесь пока нет, но на это надо обратить внимание», — подчеркнул Путин.

Глава государства уточнил, что средняя продолжительность жизни в России выросла за 12 лет с 65,4 до 71,8 лет. За этот период младенческая смертность снизилась с 10,2 до 6 младенцев на 1 тыс. родившихся. В январе зафиксировали показатель 5,1 на 1 тыс. родившихся. По его словам, материнская смертность за 12 лет снизилась более чем втрое, сообщает ТАСС.

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