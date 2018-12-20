Путин прокомментировал инцидент с украинскими моряками в Керченском проливе

На большой пресс-конференции в Москве 20 декабря президент России ответил на вопрос журналиста о провокации Украины.

Президент заявил, что провокация в Керченском проливе связана с грядущими выборами на Украине. По его мнению, это плохой способ поднятия рейтинга украинской власти.

«Удалась ли провокация? Может быть, так как в рейтинге с пятой позиции он [президент Украины Петр Порошенко] переместился на вторую-третью строчку. Но он выполнил свою задачу за счет интересов страны», — отметил Путин.

Как добавил президент России, будущее украинских военнослужащих, задержанных в Керченском проливе, будет решаться по результатам уголовного разбирательства.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно зашли в территориальные воды РФ. Из-за этого Керченский пролив временно закрыли для гражданских судов. На патрулирование Керченского пролива направили российские боевые самолеты. В Черном море задержали корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» за нарушение российской границы. По факту нарушения госграницы России возбуждено уголовное дело.

По данным на 26 ноября, в Керченском проливе открыли движение гражданских судов.

Всего по делу о нарушении границы задержали 24 человека, 27 ноября арестовали 12 задержанных моряков.

Порошенко подписал указ о введении военного положения на Украине. Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил с Ангелой Меркель действия Украины в Керченском проливе.

Президент России и глава МИД РФ назвали инцидент в Керченском проливе провокацией.

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