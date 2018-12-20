Путин прокомментировал ситуацию с утилизацией мусора в России

На вопрос о проблеме переработки и утилизации мусора президент России ответил на большой пресс-конференции в Москве 20 декабря.

«Ситуация сложная, а ответ простой. Мы никогда этим не занимались — десятилетиями просто сбрасывали в яму мусор», — сказал президент.

По его словам, около 70 млн т мусора продуцируется в России, и его некуда девать. В связи с ростом производства растет количество пластика, который впоследствии сбрасывают на свалки.

Владимир Путин обозначил ключевые задачи по этому вопросу: ликвидировать незаконные свалки и выстроить индустрию переработки. Он заявил, что до 2024 года есть необходимость построить в стране около 200 перерабатывающих заводов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Вениамин Кондратьев предложил финскому бизнесу построить мусороперерабатывающие заводы на Кубани. Губернатор Краснодарского края отметил, что для решения проблемы с переработкой и утилизацией ТБО в регионе необходимо оборудовать семь полигонов.

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