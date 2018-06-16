Путин простился с Говорухиным в храме Христа Спасителя

Президент России Владимир Путин 16 июня пришел проститься с режиссером и политиком Станиславом Говорухиным.

Президент в Преображенской церкви храма возложил розы к гробу покойного. После церемонии прощания с режиссером Путин в разговоре с журналистами назвал Станислава Говорухина большим художником и настоящим патриотом и сравнил его творческую деятельность с работой дирижера большого симфонического оркестра.

Путин отметил, что это печальный, траурный день — «мы прощаемся с человеком, которого знают и любят миллионы наших граждан, прежде всего за его творчество, за его культовые фильмы».

Глава государства рассказал, что близко познакомился с режиссером в конце 2011 года, когда тот возглавил предвыборный штаб президента, а затем стал сопредседателем Общероссийского народного фронта.

«Для меня было большим удовольствием и большой честью лично познакомиться со Станиславом Сергеевичем, общаться с ним. Важна была не его административная, политическая поддержка, для меня была важна моральная, нравственная поддержка, потому что он еще раз напомнил мне о том, что у нас в стране много настоящих патриотов, граждан, людей со своей собственной, твердой позицией, которые способны ее отстаивать, не руководствуясь конъюнктурными соображениями, а исходя из интересов страны, так, как они это понимают», — отметил Владимир Путин.

Церемония прощания началась в Преображенской церкви 16 июня в 9:00 и продлится до 13:00. Почтить память режиссера пришли первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, министр культуры Владимир Мединский, хирург Леонид Рошаль, кинорежиссер Карен Шахназаров, композитор Игорь Крутой, певец Александр Розенбаум, а также депутаты, деятели культуры, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Станислав Говорухин скончался утром 14 июня на 83 году жизни. Его похоронят 16 июня на Новодевичьем кладбище.

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