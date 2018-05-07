Путин проведет переговоры с Меркель в Сочи

07 мая в 13:13

Канцлер ФРГ Ангела Меркель прибудет на курорт 18 мая.

В рамках визита Меркель проведет переговоры с президентом Владимиром Путиным, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Путин 7 мая вступил в должность президента России. Избранный глава государства произнес присягу, положив правую руку на Конституцию. После этого председатель Конституционного суда Валерий Зорькин объявил, что президент вступил в должность. Участие в церемонии инаугурации президента принял губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

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