Путин проведет в Сочи осеннюю серию совещаний по вопросам ОПК

Глава государства днем 19 ноября также совершит однодневный рабочий визит в Турцию.

Поездка приурочена к завершению строительства морского участка газопровода «Турецкий поток».

«Вечером, как ожидается, президент вернется не в Москву, а в Сочи, где начнется очередная, осенняя серия совещаний с руководством Минобороны по вопросам военного строительства и развития вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса РФ», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что это регулярная практика. Владимир Путин прорабатывает все вопросы в ходе ежедневных многочасовых консультаций. Консультации продолжатся в Сочи и 20 ноября, сообщает ТАСС.

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