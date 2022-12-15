Путин: расчет Запада на разрушение российской экономики не оправдался

По словам президента, против России развернута беспрецедентная санкционная агрессия.

Расчет Запада на разрушение российской экономики не оправдался. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. По его словам, против России развернута беспрецедентная санкционная агрессия.

Владимир Путин уверен, что Россия продолжит развиваться и будет оставаться суверенной странной, несмотря на серьезное внешнее давление. Президент добавил, что «коллективный Запад обрушился на Россию с экономической войной».

«Расчет на падение российской экономики как мы видим, как, собственно, все видят, не оправдался», — цитирует слова российского президента ТАСС.

Путин отметил, что агрессия со стороны Запада преследует цель в сжатые сроки «смять экономику» страны, «через грабеж валютных резервов обвалить национальную валюту – рубль – и спровоцировать разрушительную инфляцию».

По его словам, из-за глобальных тектонических изменений, которые переживает весь мир, российская экономика и российские граждане столкнулись с серьезными вызовами. Несмотря на это, президент подчеркнул, что доходы людей с минимальными заработками в России увеличились на 27,8 процента.

Вместе с тем, уровень бедности в третьем квартале в России снизился до 10,5 процента, сообщил он. «Когда мы обсуждали экономическую ситуацию в мире, поставили две главные цели на текущий год — добиться снижения бедности и неравенства и продолжить политику развития», — сказал Путин.

По прогнозам главы государства, по итогам 2022 года ВВП России снизится приблизительно на 2,5 процента, а рубль по итогу года стал одной из самых сильных валют мира, укрепление связано в том числе с новой схемой расчетов за газ.

Кроме того, на совещании президент поручил правительству продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2024 года, однако ставка по ней увеличится с 7 до 8%.

«Одним из наших безусловных приоритетов остается строительство жилья и улучшение жилищных условий граждан. Особая роль отводится рынку ипотеки, в то числе программам с госучастием», — пояснил он.

Ранее в Центробанке рассказали, что ждет экономику России в ближайшие годы. Согласно прогнозу ЦБ, экономика России начнёт двигаться по пути ускоренной адаптации, стране удастся быстрее дойти до четырёхпроцентного уровня инфляции.