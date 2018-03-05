Путин распорядился модернизировать инфраструктуру пограничных участков

05 марта в 15:23

Президент РФ поставил эту задачу на заседании коллегии ФСБ 5 марта.

Ответственные задачи стоят перед Пограничной службой ФСБ«, — указал глава государства.

Владимир Путин напомнил, что по программе «Государственная граница», которая рассчитана до 2021 года, «предстоит активно работать по модернизации инфраструктуры пограничных участков, повысить уровень их обеспечения современными средствами охраны, создавать надежные барьеры на пути трансграничной, транснациональной преступности, международных террористов, контрабандистов, наркодиллеров», сообщает ТАСС.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник