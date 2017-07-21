Путин рассказал, как придумал название для детского центра в Сочи

Президент РФ считает, что проект центра «Сириус» складывается удачно, несмотря на существовавшие опасения.

Об этом Владимир Путин заявил 21 июля на встрече с участниками июльской смены центра для одаренных детей в Сочи.

Президент рассказал о том, как ему пришла идея создания образовательного центра на базе олимпийского наследия Сочи.

«Когда я сам себе сказал «яркие», сразу вспомнил, что самая яркая звезда на небе — это Сириус. Вот такое возникло название, по-моему, удачное», — поделился Путин.

Он отметил, что изначально во время строительства центра планировалось использовать олимпийские объекты Сочи в основном для развития спорта. Однако затем было решено уделить внимание науке, образованию и художественному творчеству. При этом, по словам президента, специалисты тогда предположили, что ничего из этой затеи не выйдет.

«Я говорю: «А почему не получится?» Отвечают: «А потому что вот эти ваши хоккеисты, если их всех вместе соберете, здоровые такие парни, начнут с того, что набьют морду этим математикам в очках с велосипедиками»», — рассказал Путин.

Он признался, что этот разговор вызвал у него определенную тревогу.

«А потом я поговорил с выдающимися хоккеистами, которыми мы гордимся по праву, и они мне говорят: «Ничего этого не будет, потому что наши ребята, которые добиваются в спорте хороших результатов, они знают цену победы, цену успеха знают, знают, что нужен и талант, и трудолюбие, и они совершенно точно будут ценить это в других»», — сказал глава государства.

Путин констатировал, что «этот проект придуман не зря, он удается», и в этом заслуга самих воспитанников центра «Сириус», сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России Владимир Путин 21 июля приехал в образовательный центр «Сириус».

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