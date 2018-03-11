Путин рассказал, как пьяный авиадебошир поднял по тревоге спецслужбы на ОИ в Сочи

Глава РФ в интервью рассказал о том, как перед началом церемонии открытия Олимпиады в Сочи ему доложили, что самолет, который должен следовать из Украины в Стамбул, захвачен.

По словам президента, полученная информация была воспринята им и спецслужбами как реальная угроза теракта.

«Где-то в середине пути (на церемонию открытия Олимпиады в Сочи) адъютант мне передал телефон, звонил один из руководителей штаба по обеспечению безопасности Олимпийских игр. И докладывает: захвачен самолет, который должен следовать из Украины в Стамбул. Захватчики самолета требуют посадки в Сочи», — рассказал Путин.

Он отметил, что было принято решение поднять в воздух истребители и сопровождать этот лайнер. Регламенты безопасности, которые могли быть применены в отношении самолета с бомбой, следовавшего в Сочи, подразумевали даже такие меры, как его уничтожение в воздухе.

Однако через некоторое время Путину, по его словам, вновь позвонили и доложили, что имела место «пьяная выходка» одного из пассажиров, а самолет изменил курс и летит в Турцию, сообщает ТАСС.

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