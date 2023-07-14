Путин рассказал о членстве Украины в НАТО и планах России по зерновому соглашению

Возможное членство Украины в НАТО представляет угрозу безопасности России, заявил в четверг Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

“Что касается членства Украины в В НАТО об этом говорили несколько раз — это угрожает безопасности России», — цитирует Путина «Интерфакс».

Он также, говоря о зерновом соглашении, сказал, что Россия может приостановить свое участие в соглашении и что приостановка длилась бы столько, сколько нужно России для выполнения своих условий.извините, вообще ничего не было сделано. Это односторонняя игра. Ни один пункт, касающийся интересов Российской Федерации, не выполнен», — сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов в Москве в четверг. /p>

Москва неоднократно критиковала выполнение соглашения между Россией, Украиной, Турцией и ООН по вывозу украинского зерна из черноморских портов, заявив, что платежи, транспортировка и страховые ограничения для него сложны, подчеркнула, что она рожает и пригрозила уйти. В середине мая контракт был продлен на два месяца.