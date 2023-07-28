Путин рассказал о контрнаступлении Украины в Запорожской области

Русский Президент Владимир Путин рассказал о злободневной теме – новой фазе контрнаступления против Украины. “Основные боестолкновения произошли в направлении главного наступления, как говорят на Западе, – в направлении Запорожья”, – сказал он. Новым на этот раз является то, что Путин косвенно говорил о российских потерях. Москва редко называет цифры погибших российских военных.Более 200 человек. К сожалению, мы не без потерь. Но разница очень большая, иногда в 10 раз меньше, чем у противника», — сказал российский лидер.