Путин рассказал о планах отправить российскую миссию на Марс в 2019 году

Президент в документальном фильме Андрея Кондрашова рассказал о планах по исследованию Луны и анонсировал полет на Марс.

«Мы сейчас будем там осуществлять беспилотные, а потом и пилотируемые пуски — для исследования дальнего космоса, и лунная программа, затем исследование Марса», — сказал глава государства.

Путин заявил, что Россия запустит миссию на Марс в 2019 году. Он также добавил, что специалисты постараются сделать высадки на полюса Луны, так как там может быть вода.

«Там есть чем заниматься, оттуда могут быть начаты исследования других планет, далекого космоса», — отметил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что новое продолжение исследования Луны отличается от того, что было в Советском Союзе, сообщает «Интерфакс».

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