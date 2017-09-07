Путин рассказал о своем видении экономики РФ после завершения президентства

Глава России выразил желание увидеть в результате своего президентства, что экономика страны стала более гибкой, современной и технологичной.

Модератор пленарного заседания Южного экономического форума спросил глав России, Южной Кореи и Монголии, премьер-министра Японии о том, какое экономическое наследство они хотели бы оставить после себя.

«Я со своей стороны хотел бы, чтобы экономика России в целом была современной, гибкой, автоматически приспосабливающейся к быстрым изменениям в мире, чтобы она вписалась как можно легче в следующий технологический уклад, чтобы она управлялась современными способами и средствами и управлялась эффективно», — сказал президент РФ.

По словам Путина, необходимо, чтобы все это способствовало развитию кооперации с другими странами, в том числе с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона. Это в целом создало бы условия для стабильного мира и сотрудничества, сообщает «Интерфакс».

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