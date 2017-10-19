Путин рассказал о задачах для будущего президента России

По его словам, главе государства предстоит сделать страну конкурентоспособной и гибкой.

На заседании клуба «Валдай» в Сочи российскому лидеру Владимиру Путин задали вопрос о задачах будущего президента РФ.

«Я уже много раз на этот счет говорил… Мы должны сделать Россию очень гибкой и в высшей степени конкурентоспособной. Гибкой с точки зрения форм и методов управления. Гибкой с точки зрения экономики. Устремленной в будущее с точки зрения внедрения новейших технологий. Оценки этих возможностей и их применения», — цитирует Путина РИА «Новости».

Президент также заявил, что в будущем необходимо совершенствовать политическую систему.

«Вот это и есть сверхзадача», — добавил он.

Путина также спросили, может ли женщина стать следующим президентом России, на что он ответил: «У нас все возможно», передает РБК.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», накануне о намерении баллотироваться на пост президента России заявила телеведущая и журналистка Ксения Собчак. Сам Путин еще не подтвердил свое участие в будущих выборах и пообещал об этом подумать.

Вернуться на ленту

Источник