Путин ратифицировал соглашение с Сирией о расширении базы в Тартусе

Согласно документу, Россия может содержать в пункте 11 военных кораблей и заходить во внутренние воды и порты Сирии.

Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между Россией и Сирией о расширении пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в районе порта Тартус и фактическом превращении его в полноценную военно-морскую базу.

Документ опубликовали на едином портале правовой информации 29 декабря.

Согласно документу, российские военные морские суда, в том числе атомные крейсеры, смогут заходить во внутренние воды и порты Сирии.

Также Сирия передает России в безвозмездное пользование земельные участки, акватории и ряд объектов недвижимости. Место дислокации пункта МТО, его личный состав и члены экипажей обладают привилегиями и иммунитетом, подпадают под юрисдикцию российской стороны. Личный состав пункта и подрядчики могут беспрепятственно пересекать границу Сирии и не подлежат досмотру пограничными и таможенными органами САР.

Соглашение закрепляет за РФ право единовременно содержать на базе до 11 военных кораблей, в том числе корабли с ядерными энергетическими установками.

Представители органов власти Сирии не могут посещать места дислокации пункта МТО ВМФ РФ без согласия его командира. Соглашение предусматривает, что транспортные средства, морские и воздушные суда базы в Тартусе являются неприкосновенными, пользуются иммунитетом от досмотра, обыска, реквизиции, ареста и иных принудительных мер. Все имущество пункта МТО является неприкосновенным, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 11 декабря Верховный главнокомандующий ВС РФ, президент Владимир Путин приказал вывести войска из Сирии. Президент выразил благодарность военнослужащим РФ, выполнявшим боевые задачи в Сирии. При этом российские базы в Хмеймиме и Тартусе продолжили функционировать. Шойгу доложил Путину о выполнении приказа о выводе войск РФ из Сирии. РФ в декабре приступила к формированию постоянной группировки в Сирии.

В ходе военной операции в Сирии уничтожили более 60 тыс. боевиков. Через Сирию прошли 48 тыс. российских военных. Более 14 тыс. российских военных отмечены государственными наградами.

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